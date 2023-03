DJ China: Evergrande alcança acordo de reestruturação da dívida com obrigacionistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A China Evergrande Group alcançou um acordo com os detentores de dívida offshore no âmbito do qual a promotora imobiliária vai emitir novas obrigações e produtos indexados ao capital.

Os acordos vinculativos foram celebrados com os obrigacionistas, incluindo sobre $19,15 mil milhões de notas que a empresa tinha emitido anteriormente, disse a Evergrande na quarta-feira.

