DJ China Evergrande procura aprovação dos EUA para reestruturar dívida

(DJ Bolsa)-- A China Evergrande Group procura aprovação de um tribunal dos EUA para reestruturar mais de $19 mil milhões de dívida offshore da empresa, enquanto avança nos planos para concluir uma das maiores e mais complexas reestruturações de dívida do mundo.

A China Evergrande, a empreiteira imobiliária mais endividada do mundo, submeteu o pedido de insolvência na quinta-feira em Nova Iorque,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.