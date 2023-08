DJ China exige que EUA retirem tarifas sobre aço e alumínio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Ministério do Comércio da China exigiu que os EUA retirem de imediato as tarifas impostas sobre os produtos de aço e alumínio chineses depois de a Organização Mundial do Comércio, ou OMC, ter decidido a favor de Washington e contra Beijing na disputa de tarifas entre os dois países.

O painel de decisão de disputas da OMC disse na quarta-feira que a China agiu "de forma inconsistente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.