DJ China: Exportações atingem recorde em 2020

BEIJING (DJ Bolsa)-- A China reportou um recorde de exportações no ano passado, o que revela que a economia do país deve ter tido algum ímpeto e deve ser a única grande potência a registar crescimento em 2020.

As exportações da China em 2020 subiram 3,6% face ao ano anterior para um máximo histórico, mostraram dados da autoridade alfandegária esta quinta-feira.