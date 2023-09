DJ China: Exportações caem menos que o esperado em agosto

(DJ Bolsa)-- As exportações da China desceram menos que o esperado em agosto, o que demonstra uma melhoria do apetite externo pelos produtos fabricados no país embora se mantenha o cenário de fragilidade no comércio global, mostram os dados oficiais esta quinta-feira.

As exportações desceram 8,8% em termos homólogos, o que compara com a queda de 14,5% em julho, disse a autoridade alfandegária do paí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.