DJ China: Exportações de junho caíram mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- As exportações da China caíram mais do que o mercado esperava em junho, mostram os dados oficiais desta quinta-feira.

As exportações diminuíram 12,8% em termos homólogos, face à queda de 7,5% registada em maio, disse a autoridade alfandegária da China.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma descida de 9,2%.

Já as importaç...