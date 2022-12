DJ China: Exportações descem em novembro com recuo do superavit comercial

BEIJING (DJ Bolsa)-- As exportações da China caíram pelo segundo mês consecutivo em novembro, pressionadas pelo enfraquecimento da procura global, mostraram dados oficiais esta quarta-feira.

As exportações desceram 8,7% em termos homólogos em novembro, face a uma descida de 0,3% registada em outubro, de acordo com o gabinete alfandegário. A queda foi muito mais acentuada do que a descida de 2% esperada pelos economistas consultados ...