DJ China: Exportações em yuans subiram 4,3% em junho

(DJ Bolsa)-- As exportações da China em yuans cresceram 4,3% em junho face ao período homólogo, uma melhoria face à subida de 1,4% em maio, de acordo com os dados da alfandega do país.

As importações da China em yuans também aumentaram 6,2%, recuperando de uma queda de 12,7% em maio, mostraram os dados oficiais.

-Por Delegação de Singapura (singaporeeditors@dowjones.com)