DJ China: Exportações ficam aquém do esperado em outubro

BEIJING (DJ Bolsa)-- As exportações da China desceram inesperadamente em outubro, pressionadas pela queda da procura global, mostram os dados oficiais desta segunda-feira.

As exportações desceram 0,3% em termos homólogos em outubro, o que compara com um crescimento de 5,7% em setembro, de acordo com a autoridade alfandegária do país.

Os economistas consultados pelo The Wall Street ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.