DJ China: Exportações quebram ciclo de quedas em novembro

(DJ Bolsa)-- As exportações da China bateram as expectativas em novembro, terminando seis meses de quedas devido à menor procura global pelos bens do país.

As exportações cresceram 0,5% em termos homólogos em novembro, de acordo com os dados divulgados pela autoridade alfandegária do país esta quinta-feira.

