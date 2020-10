DJ China: Exportações sobem pelo quarto mês consecutivo em setembro

BEIJING (DJ Bolsa)-- As exportações da China cresceram a um ritmo ligeiramente mais rápido em setembro, registando o quarto mês consecutivo de ganhos, uma vez que a procura externa continua a aumentar.

As exportações aumentaram 9,9% em termos homólogos no mês passado, face ao aumento de 9,5% em agosto, disse a autoridade alfandegária da China esta terça-feira.