DJ China: Inflação abranda em agosto devido às restrições por causa da Covid-19

(DJ Bolsa)-- A inflação no consumidor da China abrandou inesperadamente em agosto, o que sinaliza uma menor procura interna devido a mais medidas de controlo da Covid-19.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 2,5% em termos homólogos em agosto, em comparação com 2,7% em julho, disse o instituto de estatísticas da China esta sexta-feira.