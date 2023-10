DJ China: Investidores da Evergrande alertam para possível "colapso descontrolado"

(DJ Bolsa)-- O cancelamento de última hora de uma reestruturação de dívida da China Evergrande de $35 mil milhões pode levar a um colapso confuso e ter um "efeito catastrófico" noutras empresas do setor em dificuldades, disseram os investidores em obrigações da empresa.

A gigante imobiliária chinesa abandonou o acordo de reestruturação de dívida no final do mês passado,...