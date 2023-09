DJ China: IPC aumenta em agosto mas menos que o esperado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China regressou a terreno positivo em agosto, graças aos preços mais elevados dos serviços, depois de ter entrado em deflação pela primeira vez em mais de dois anos em julho.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 0,1% em termos homólogos em agosto, acima da descida de 0,3% registada em julho, disse o instituto de estatí...