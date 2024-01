DJ China: IPC caiu pelo terceiro mês seguido em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da China caíram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, o que sugere a persistência da procura interna fraca, apesar dos recentes esforços de Beijing para fomentar o crescimento económico.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, caiu 0,3% em dezembro face ao período homólogo, face à queda de 0,5% registada em novembro, disse o instituto de estatí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.