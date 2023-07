DJ China lança medidas para fomentar consumo de carros, eletrónica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A China apresentou esta sexta-feira medidas para fomentar o consumo de automóveis e produtos eletrónicos, na mais recente tentativa dos responsáveis de Beijing para reanimar a segunda maior economia mundial.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas da China, o principal órgão de planeamento económico, pediu aos governos locais que reforcem e apoiem as compras de carros através de medidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.