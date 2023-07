DJ China: Liderança de topo promete mais apoio político para suportar economia

(DJ Bolsa)-- O Politburo da China, o principal órgão de decisão política do país, manifestou confiança na recuperação da segunda maior economia do mundo esta segunda-feira, prometendo mais apoio político, reconhecendo ao mesmo tempo algumas contrariedades para o crescimento.

Numa reunião presidida pelo líder do Partido Comunista chinês, Xi Jinping, a liderança de topo do paí...