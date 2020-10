DJ China: Líderes dizem que economia vai alcançar nível médio em 15 anos

BEIJING (DJ Bolsa)-- Os líderes chineses disseram esta quinta-feira que os níveis de crescimento per-capita da China vão subir para "o nível médio das economias desenvolvidas" dentro de 15 anos, uma tarefa ambiciosa que os economistas dizem que vai exigir que a China triplique o nível atual até 2035, colocando-o aproximadamente em linha com os países desenvolvidos como a Coreia do Sul ou Espanha.

