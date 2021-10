DJ China: Lucros das empresas industriais da China recuperaram em setembro

(DJ Bolsa)-- Os lucros das empresas industriais da China recuperaram em setembro, terminando uma série de seis meses de quedas no crescimento, mostraram dados oficiais esta quarta-feira.

O crescimento foi impulsionado pela indústria transformadora de tecnologia de ponta, pelas empresas farmacêuticas e pela recuperação estável dos lucros na indústria de consumo de bens.