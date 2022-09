DJ China: Lucros industriais acentuam queda

(DJ Bolsa)-- Os lucros do setor industrial da China desceram 2,1% entre janeiro e agosto, mais do que os 1,1% registados nos primeiros sete meses do ano, mostram dados do instituto de estatísticas da China.

A maior queda homóloga surge apesar de a China ter reportado uma melhoria da produção nas fábricas, que cresceu 4,2% em termos homólogos em agosto, face a 3,8% em julho.