DJ China: Lucros industriais contraem em abril devido a confinamentos

BEIJING (DJ Bolsa)-- Os lucros industriais da China caíram em abril, numa altura em que o país enfrentava os confinamentos da Covid-19 em Xangai e outras cidades.

Os lucros industriais do país caíram 8,5% em abril, revertendo um um crescimento de 10,6% em março, disse o gabinete nacional de estatísticas da China esta sexta-feira.