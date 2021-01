DJ China: Lucros industriais de 2020 subiram 4,1%

BEIJING (DJ Bolsa)-- As empresas industriais da China registaram um aumento dos lucros em 2020, devido à decisão de Beijing de retomar a produção rapidamente e à procura externa resiliente apesar da pandemia do coronavírus.

O lucro industrial subiu 4,1% em 2020, invertendo a queda de 3,3% em 2019, disse o instituto de estatísticas da China esta quarta-feira.