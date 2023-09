DJ China mantém taxas de referência dos empréstimos

(DJ Bolsa)-- A China manteve as taxas de juro de referência para empréstimos, como esperado pelo mercado, depois de já ter mantido outras taxas no início do mês no seguimento de dados mais otimistas de agosto que mostraram sinais de estabilização da segunda maior economia do mundo.

A Loan Prime Rate a um ano manteve-se a 3,45%, ao passo que a LPR a cinco anos permaneceu a 4,2%, disse o Banco Popular da China,...