DJ China mantém taxas de referência para os empréstimos

(DJ Bolsa)-- A China manteve as taxas de referência para os empréstimos esta quinta-feira, como esperado pelo mercado, depois de já ter mantido as taxas usadas para as calcular. Contudo, economistas dizem que Beijing vai ter de reforçar o suporte à economia.

A Loan Prime Rate a um ano manteve-se a 3,55%, ao passo que a LPR a cinco anos permaneceu a 4,2%, disse o Banco Popular da China, ou PBOC.

As taxas LPR são calculadas ...