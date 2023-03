DJ China: Ministro dos Negócios Estrangeiros fala com homólogo ucraniano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O ministro dos Negócios Estrangeiros da China falou na quinta-feira por telefone com o homólogo ucraniano, enquanto Beijing continua a demonstrar vontade de desempenhar um papel na resolução do conflito com a Rússia.

Os governos da China e da Ucrânia confirmaram que o ministro chinês Qin Gang falou com o ministro ucraniano Dmytro Kuleba.

A China continua empenhada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.