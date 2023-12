DJ China: Moody's corta outlook do crédito para negativo

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investors Service cortou o seu outlook do rating de crédito soberano da China para negativo, citando os receios sobre o abrandamento do crescimento económico, dívida do governo local e o conturbado setor imobiliário do país.

A agência de ratings cortou o outlook do crédito soberano chines para negativo face a estável, uma mudança que disse refletir as crescentes provas de ...