DJ China nomeia Zhu Hexin para responsável do partido no regulador cambial

(DJ Bolsa)-- O banqueiro veterano Zhu Hexin foi nomeado o novo líder do partido comunista no regulador bancário na China, sucedendo a Pan Gongsheng, que dirige o banco central do país.

Zhu também foi nomeado membro do comité do partido comunista no Banco Popular da China, ou PBOC, de acordo com um comunicado da administração estatal de câmbio.

Zhu trabalha no sistema bancário da China há duas dé...