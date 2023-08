DJ China: Ordem executiva de Biden pode afetar segurança da cadeia de fornecimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O ministério do Comércio da China disse esta quinta-feira que a ordem executiva do Presidente dos EUA, Joe Biden, que restringe os investimentos no setor tecnológico da China pode afetar "seriamente" a segurança das cadeias de abastecimento globais.

A ordem emitida na quarta-feira proíbe investimentos dos EUA em semicondutores avançados e computação quântica e requer que os investidores ...