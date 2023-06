DJ China: PBOC corta taxa de juro

(DJ Bolsa)-- O banco central da China cortou uma taxa de juro diretora esta terça-feira, uma decisão que pode levar à descida das taxas de empréstimos benchmarks à medida que a segunda maior economia do mundo mostra sinais de abrandamento.

O Banco Popular da China, ou PBOC, injetou 2 mil milhões de yuans ($279,9 milhões) de liquidez através do acordo de recompra reversa de sete dias com uma taxa de juro de 1,9%, face à taxa ...