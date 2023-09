DJ China: PBOC efetua novo corte no rácio de requisito de reservas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta quinta-feira que vai reduzir a quantia de depósitos que os bancos têm de deter como reservas, libertando mais liquidez para o sistema financeiro do país, num momento de abrandamento económico.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que vai cortar o rácio de requisito de reservas, ou RRR, em 0,25 pontos percentuais, o que colocará a média ponderada do ní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.