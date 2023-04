DJ China: PBOC mantém Loan Prime Rate a um ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As taxas de referência da China foram mantidas, como sugeria a manutenção das taxas dos empréstimos no início da semana, o que indica que Beijing está confortável com o ritmo da recuperação liderada pelo consumo.

A taxa loan prime rate a um ano foi mantida a 3,65%, ao passo que a taxa a cinco anos permaneceu a 4,3%, disse o Banco Popular da China, ou PBOC, na quinta-feira.

