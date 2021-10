DJ China: PBOC mantém taxa de juro de referência

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, manteve a taxa de referência, a Loan Prime Rate, esta quarta-feira.

A LPR a um ano ficou nos 3,85% e a LPR a cinco anos ficou nos 4,65%, disse o banco central.

A última vez que o banco central cortou a LPR foi em abril do ano passado quando a economia foi atingida pelo choque da pandemia.