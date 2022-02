DJ China: PBOC mantém taxas de juro benchmark

(DJ Bolsa)-- O banco central da China manteve, esta segunda-feira, as taxas de juro benchmark de empréstimos prime depois de ter cortado as taxas oficiais por dois meses consecutivos.

O Banco Popular da China, ou PBOC, manteve a taxa a um ano nos 3,7%, enquanto a taxa a cinco anos ficou nos 4,6%, ambas em linha com o mês anterior.