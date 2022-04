DJ China: PBOC mantém taxas de referência

BEIJING (DJ Bolsa)-- O banco central da China manteve esta quarta-feira a taxa de referência para empréstimos, como esperado, depois de ter deixado as taxas estáveis na semana passada.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que a Loan Prime Rate a um ano se mantém a

3,7%, enquanto a taxa a cinco anos continua a 4,6%.