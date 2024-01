DJ China: PBOC mantém taxas de referência dos empréstimos

(DJ Bolsa)-- As taxas de empréstimos da China foram mantidas esta segunda-feira, depois de o banco central ter mantido as taxas de referência já este mês, de acordo com um comunicado do Banco Popular da China, ou PBOC.

A Loan Prime Rate a um ano manteve-se a 3,45%, ao passo que a taxa a cinco anos permaneceu a 4,2%, disse o PBOC.

A decisão desta segunda-feira era amplamente esperada, depois ...