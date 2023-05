DJ China: PBOC mantém taxas de referência para os empréstimos

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, manteve esta segunda-feira as taxas de referência para os empréstimos, como esperado, apesar dos recentes sinais que mostram uma recuperação irregular.

A manutenção das taxas era amplamente esperada, depois de o PBOC ter mantido as taxas de referência do mecanismo de cedência de liquidez a médio prazo que os bancos usam para calcular a Loan Prime Rate....