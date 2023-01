DJ China: PBOC prolonga alívio das taxas hipotecárias para reanimar imobiliário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta quinta-feira que vai continuar a deixar que os governos locais baixem ou retirem o limite mínimo das taxas hipotecárias para os compradores de primeira casa se os preços das casas locais registarem quedas persistentes, numa tentativa de reanimar o mercado imobiliário do país.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que as cidades onde os preços das casas reportarem ...