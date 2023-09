DJ China: PBOC promete aumentar auxílio político

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta quarta-feira que vai aumentar o auxílio político para a economia chinesa, que disse que enfrenta severos desafios externos e fragilidade da procura doméstica.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que vai tornar a política monetária "precisa e forçosa" para expandir a procura e aumentar a confiança, de acordo com um comunicado publicado depois da reunião de polí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.