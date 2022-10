DJ China: PBOC relança programa de empréstimos suplementares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco central da China relançou o prometido programa de empréstimos suplementares, o chamado PSL, depois de o ter suspendido por dois anos e meio, sinalizando mais esforços de Beijing para sustentar o crescimento económico.

O Banco Popular da China, ou PBOC, emitiu 108,2 mil milhões de yuans líquidos ($15,2 mil milhões) destes empréstimos ao China Development Bank, Export-Import Bank of China e ao Agricultural ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.