DJ China: PBOC vai cortar rácio de reservas dos bancos para proteger o mercado

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse que vai cortar o montante de fundos que os bancos podem manter como reservas, o primeiro passo deste tipo este ano numa altura em que os reguladores tentam responder à descida do mercado de ações.

O Banco Popular da China, ou PBOC, vai cortar o rácio de reservas, ou RRR, para todos os bancos em 0,5 pontos percentuais, em vigor a partir de 5 de fevereiro, disse o governador do PBOC,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.