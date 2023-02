DJ China pede fim da Guerra na Ucrânia e quer conversações de paz

(DJ Bolsa)-- A China reiterou os pedidos para conversações de paz que terminem a Guerra na Ucrânia, tentando assumir um papel de mediador isento no conflito que dura há um ano e sobre o qual Beijing tem tido dificuldades para se equilibrar entre manter a relação com Moscovo e agravar as tensões com o ocidente.

Num documento de 12 pontos divulgado esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.