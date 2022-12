DJ China planeia abrir fronteiras apesar da subida do número de casos

BEIJING (DJ Bolsa)-- As autoridades de saúde da China planeiam retirar os requisitos de quarentena para quem viaja do estrangeiro a partir do início de janeiro, dando um dos maiores passos para reduzir as restrições da pandemia apesar de o número de casos continuar elevado.

A China tem mantido algumas das restrições mais duras por causa da pandemia, abrandando significativamente a economia e gerando a ira da ...