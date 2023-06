DJ China: PM confiante de que será alcançada meta de crescimento

(DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro da China, Li Qiang, manifestou confiança sobre o desempenho da economia do país e criticou o conceito do ocidente de reduzir o risco económico num discurso no encontro conhecido como Davos de verão.

O primeiro-ministro disse que o crescimento do produto interno bruto da China no segundo trimestre deve superar o dos primeiros três meses do ano, acrescentando que a segunda maior economia mundial continua a encaminhar-se ...