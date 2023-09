DJ China: PM confiante sobre alvo de crescimento, alerta contra nova Guerra Fria

(DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro da China, Li Qiang, espera que a segunda maior economia do mundo alcance o alvo oficial de crescimento do PIB para este ano, mostrando-se confiante sobre as perspetivas económicas do país, apesar das crescentes contrariedades.

A economia chinesa está a caminho de alcançar o alvo de crescimento de 5% definido para este ano, disse o responsável num discurso numa cimeira na Indonésia.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.