DJ China: PMI Caixin caiu mais para terreno de contração em dezembro

(DJ Bolsa)-- O indicador privado da atividade industrial da China ficou em terreno de contração pelo quinto mês consecutivo em dezembro, uma vez que a vaga de infeções por Covid-19 após a mudança de postura de Beijing afetou as empresas e reduziu a procura.

O índice de gestores de compras, ou PMI, indústria Caixin caiu para 49,0 pontos em dezembro, contra 49,4 pontos em novembro, de acordo com os dados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.