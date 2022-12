DJ China: PMI Caixin da indústria regista quarto mês consecutivo de contração

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado da atividade do setor industrial da China continuou em território de contração pelo quarto mês consecutivo em novembro, com as fortes restrições do governo contra a Covid-19 a continuarem a pesar tanto na produção como na procura.

O índice de gestores de compras, ou PMI, Caixin da China para a indústria melhorou ligeiramente para 49,4 pontos em novembro face a 49,2 pontos em outubro,...