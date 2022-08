DJ China: PMI Caixin dos serviços melhora ainda mais em julho

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, Caixin dos serviços da China melhorou ainda mais em julho, contrastando com o indicador oficial.

O PMI Caixin dos serviços subiu para 55,5 pontos em julho face a 54,5 pontos em junho, disseram a Caixin Media Co. e a empresa de research S&P Global esta quarta-feira.