DJ China: PMI da indústria Caixin regista ritmo mais lento de expansão em 11 meses

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da China abrandou em março, registando o ritmo mais lento de expansão em 11 meses, segundo um indicador privado da atividade do setor industrial.

O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da indústria da China recuou para 50,6 pontos no mês passado face a 50,9 pontos em fevereiro, disseram a Caixin Media Co. e a Markit esta quinta-feira.