DJ China: PMI dos serviços cai em junho com subida dos casos da Covid-19

(DJ Bolsa)--Um indicador privado do setor dos serviços da China atingiu a taxa de crescimento mais baixa em 14 meses em junho, devido ao aumento dos casos da Covid-19 que reduziu a procura por viagens aéreas.

O índice de gestores de compras, ou PMI, Caixin dos serviços da China foi de 50,3 pontos, face aos 55,1 pontos em maio, disseram a Caixin Media Co. e a firma de research IHS Markit esta segunda-feira.