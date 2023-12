DJ China: PMI dos serviços Caixin sobe para máximo de 3 meses em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado da atividade dos serviços da China subiu para um máximo de três meses em novembro, contrastando com o índice oficial que entrou em contração.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços da Caixin subiu para 51,5 pontos em novembro face a 50,4 pontos em outubro, disseram a Caixin Media Co. e a S&P Global esta terça-feira. Uma leitura acima de 50 pontos sugere expansão da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.